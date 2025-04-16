Измеритель артериального давления Пролайф (Blood pressure meter Prolife)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 408 аптеках в Николаев
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
4.9 км
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
В городах рядом
D.s.
Еланец, ул. Парковая, 4/1
85.1 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
D.s.
Новый Буг, ул. Огиенко Ивана, 27
92.6 км
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
D.s.
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
93.0 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
D.s.
Новый Буг, ул. Харчука, 5-А
93.5 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
D.s.
Одесса, ул. Ришельевская, 11
107.2 км
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Победы, 42
121.3 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Победы, 13-Б
122.0 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Аптека интернет цен
Широкое, ул. Соборная, 92
127.7 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
145.9 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 54
148.1 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
149.1 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
150.6 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
151.8 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
152.3 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
152.9 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Народная аптека
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
154.7 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
157.4 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
159.4 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
160.1 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн