Измеритель артериального давления Пролайф (Blood pressure meter Prolife)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 2
0.9 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
0.9 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
1.0 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Федьковича, 10
1.1 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 1
1.1 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
1.1 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Федьковича, 26
1.2 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Князя Романа, 11
1.3 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 45/47
1.3 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн