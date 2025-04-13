Измеритель артериального давления Пролайф (Blood pressure meter Prolife)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках в Киев
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
648,90
Экономия при брони: -18,90 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00
Экономия при брони: -425,60 грн
2374,40 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
648,90
Экономия при брони: -18,90 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00
Экономия при брони: -273,60 грн
1526,40 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00
Экономия при брони: -273,60 грн
1526,40 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00
Экономия при брони: -425,60 грн
2374,40 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00
Экономия при брони: -273,60 грн
1526,40 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00
Экономия при брони: -425,60 грн
2374,40 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
2.8 км
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
3.1 км
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00
Экономия при брони: -273,60 грн
1526,40 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00
Экономия при брони: -425,60 грн
2374,40 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, дорога Набережно-Рыбальская, 3
3.3 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1889,60 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2937,90 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
3.6 км
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Маккейна Джона, 35-А
3.7 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Политехническая, 25/29
4.1 км
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00
Экономия при брони: -273,60 грн
1526,40 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 13
4.3 км
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Кочура Григория, 4
4.4 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
5.0 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
648,90
Экономия при брони: -18,90 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00
Экономия при брони: -188,80 грн
1611,20 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00
Экономия при брони: -425,60 грн
2374,40 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 2
5.3 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Кирилловская, 109/2
5.3 км
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2659,80
Экономия при брони: -285,40 грн
2374,40 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Храброго Святослава, 5
5.7 км
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00
Экономия при брони: -188,80 грн
1611,20 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00
Экономия при брони: -425,60 грн
2374,40 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
5.7 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
648,90
Экономия при брони: -18,90 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00
Экономия при брони: -188,80 грн
1611,20 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00
Экономия при брони: -425,60 грн
2374,40 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, перек. Телиги Елены / Щусева, 19/2
5.9 км
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Воскресенский, 15
6.1 км
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 36
6.3 км
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00
Экономия при брони: -273,60 грн
1526,40 грн