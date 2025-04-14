Измеритель артериального давления Пролайф (Blood pressure meter Prolife)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Днепр
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 21 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
В городах рядом
Народная аптека
Открыто
Закроется через 21 мин
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
21.5 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
26.2 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 21 мин
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
26.5 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мира, 17
26.7 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 21 мин
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
27.2 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Сорочинская, 13-А
27.9 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, перек. Франко / Болотникова, 5/23
31.2 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 21 мин
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
32.8 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 21 мин
Каменское, просп. Непокоренных, 35-Д
32.9 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 21 мин
Каменское, ул. Украинских Соколов, 1-Ж
33.5 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 21 мин
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
51.4 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 21 мин
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
64.2 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
64.4 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 21 мин
Запорожье, ул. Счастливая, 3
65.3 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
65.4 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
65.8 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Царичанка, ул. Царичанская, 134-А
65.9 км
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1469,80 грн