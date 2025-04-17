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Измеритель артериального давления Пролайф (Blood pressure meter Prolife)
Измеритель артериального давления Пролайф (Blood pressure meter Prolife)
Чернигов
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Закрыто
Открывается в 08:00
Великая Дымерка, ул. Парковая, 1-Г
104.3 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
630,00
грн
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Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
649,00
грн
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Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
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Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00
грн
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Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00
грн
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Вета
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, бульв. Независимости, 9
114.5 км
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1302,00
грн
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Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1674,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
116.1 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
649,00
грн
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Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
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Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00
грн
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Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00
грн
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Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-А
116.2 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
553,40
грн
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Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1207,30
грн
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Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1552,10
грн
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Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2068,60
грн
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Вета
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Билана Александра, 5
117.1 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
585,90
грн
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Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1302,00
грн
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Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2232,00
грн
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Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2604,00
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 73
118.8 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
648,90
Экономия при брони:
-18,90 грн
630,00
грн
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Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
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Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00
Экономия при брони:
-273,60 грн
1526,40
грн
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Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00
Экономия при брони:
-425,60 грн
2374,40
грн
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Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
119.7 км
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
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Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00
Экономия при брони:
-188,80 грн
1611,20
грн
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Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 65
120.8 км
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
121.0 км
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
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Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00
Экономия при брони:
-273,60 грн
1526,40
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Кубанской Украины, 26
121.5 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
648,90
Экономия при брони:
-18,90 грн
630,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
649,00
грн
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Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
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Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00
грн
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Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00
грн
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Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 18
122.1 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
648,90
Экономия при брони:
-18,90 грн
630,00
грн
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Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
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Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00
Экономия при брони:
-188,80 грн
1611,20
грн
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Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00
Экономия при брони:
-425,60 грн
2374,40
грн
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Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Стальского, 24
122.3 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
630,00
грн
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Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
122.8 км
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
122.9 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
648,90
Экономия при брони:
-18,90 грн
630,00
грн
Забронировать
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
Забронировать
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00
Экономия при брони:
-188,80 грн
1611,20
грн
Забронировать
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00
Экономия при брони:
-425,60 грн
2374,40
грн
Забронировать
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Воскресенский, 15
122.9 км
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Рокоссовского Маршала, 4
123.1 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
648,90
Экономия при брони:
-18,90 грн
630,00
грн
Забронировать
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
Забронировать
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00
Экономия при брони:
-273,60 грн
1526,40
грн
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Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00
Экономия при брони:
-425,60 грн
2374,40
грн
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Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
123.2 км
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Вышгородская, 28/1
124.8 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
630,00
грн
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Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
Забронировать
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00
Экономия при брони:
-273,60 грн
1526,40
грн
Забронировать
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00
грн
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