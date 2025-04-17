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Гель-смазка Дюрекс риал фил (Gel-lubricant Durex real feel)

Гель-смазка Дюрекс риал фил (Gel-lubricant Durex real feel)

Винница (адрес не указан)
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Доступно в 76 аптеках в Винница
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:30
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
325,88
Экономия при брони: -108,63 грн
217,25 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
210,16 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
333,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
328,35
Экономия при брони: -111,73 грн
216,62 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
208,08 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
333,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
333,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
323,70
Экономия при брони: -106,45 грн
217,25 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
208,04 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
331,03
Экономия при брони: -114,41 грн
216,62 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
333,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
322,83
Экономия при брони: -82,67 грн
240,16 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
325,60
Экономия при брони: -85,44 грн
240,16 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
333,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
330,90
Экономия при брони: -114,28 грн
216,62 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
331,81
Экономия при брони: -115,19 грн
216,62 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
333,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
333,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
333,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
323,26
Экономия при брони: -106,01 грн
217,25 грн
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