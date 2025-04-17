Гель-смазка Дюрекс риал фил (Gel-lubricant Durex real feel)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
325,88
Экономия при брони: -108,63 грн
Аптека оптовых цен
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
333,50 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
328,35
Экономия при брони: -111,73 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
333,50 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
333,50 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
323,70
Экономия при брони: -106,45 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
331,03
Экономия при брони: -114,41 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
333,50 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
322,83
Экономия при брони: -82,67 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
325,60
Экономия при брони: -85,44 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
333,50 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
330,90
Экономия при брони: -114,28 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
331,81
Экономия при брони: -115,19 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
333,50 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
333,50 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
333,50 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
323,26
Экономия при брони: -106,01 грн