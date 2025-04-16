Гель-смазка Дюрекс риал фил (Gel-lubricant Durex real feel)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
322,39
Экономия при брони: -59,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
333,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
329,00
Экономия при брони: -94,78 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
333,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
329,22
Экономия при брони: -111,97 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
332,93
Экономия при брони: -115,68 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
333,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
333,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
333,50 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
331,69
Экономия при брони: -114,44 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
329,25
Экономия при брони: -112,00 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
322,91
Экономия при брони: -106,29 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
330,75
Экономия при брони: -112,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
333,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
323,58
Экономия при брони: -83,40 грн