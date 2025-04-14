Гель-смазка Дюрекс риал фил (Gel-lubricant Durex real feel)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 262 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
322,11
Экономия при брони: -99,63 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
331,90
Экономия при брони: -32,31 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
333,50 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 37 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
332,79
Экономия при брони: -114,58 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
326,35
Экономия при брони: -105,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
330,09
Экономия при брони: -109,45 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)