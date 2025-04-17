Гель-смазка Дюрекс риал фил (Gel-lubricant Durex real feel)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
332,46
Экономия при брони: -115,21 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
329,50
Экономия при брони: -85,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
323,79
Экономия при брони: -106,54 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
325,07
Экономия при брони: -107,82 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
322,08
Экономия при брони: -81,81 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
321,83
Экономия при брони: -77,93 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
321,61
Экономия при брони: -104,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
324,46
Экономия при брони: -13,14 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
321,36
Экономия при брони: -77,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
331,06
Экономия при брони: -86,92 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
331,84
Экономия при брони: -87,99 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
326,76
Экономия при брони: -52,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
331,69
Экономия при брони: -57,14 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Интимный гель-смазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
326,05
Экономия при брони: -87,13 грн