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Афлубин Плюс Быстрое облегчение для детей сироп от кашля сироп бутылка 120 мл с мерным стаканом, №1 - Львов (863548) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (146)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
216,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
220,10 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
233,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
258,30
Экономия: -32,12 грн
226,18 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (146)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
216,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
220,28 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
242,24 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
273,99
Экономия: -69,10 грн
204,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (146)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
216,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
245,00
Экономия: -18,62 грн
226,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
220,40
Экономия: -22,60 грн
197,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (146)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
216,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (146)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
216,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 16 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
302,99
Экономия: -98,10 грн
204,89 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
220,28 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
235,99
Экономия: -31,10 грн
204,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (146)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
216,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (146)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
216,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
260,24
Экономия: -78,60 грн
181,64 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 16 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
288,99
Экономия: -84,10 грн
204,89 грн