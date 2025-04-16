Бинт самофиксирующийся Пинна (Pinna self-locking bandage)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
72,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
72,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
75,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
8.4 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
72,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
72,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
8.9 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
72,00
Экономия при брони: -3,00 грн
В городах рядом
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 52
66.0 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
72,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Херсонская, 367/1-А
68.8 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
81.9 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
72,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Покров, ул. Торговая, 54/1-А
82.4 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
84.9 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
72,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Криворожская, 78
87.6 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
74,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 70
126.9 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
72,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
136.4 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
75,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Лозовая, ул. Соборная, 13
143.0 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 13-Б
150.9 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
72,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Краснопавловка, ул. Микрорайон, 1
165.6 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Новые Санжары, ул. Центральная, 28
176.4 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Александрия, ул. Мира, 42
179.9 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.