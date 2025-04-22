Киев
Бинт самофиксирующийся Пинна (Pinna self-locking bandage)

Бинт самофиксирующийся Пинна (Pinna self-locking bandage)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 5 аптеках в Киев
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
5.6 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
64,30 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Инженерная, 1
6.3 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
66,85
Экономия при брони: -2,01 грн
64,84 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 9
7.8 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
54,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Заречная, 44
8.7 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
58,80 грн
Домашняя аптечка
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Воскресенская, 12-А
5.9 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 76-В
32.4 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
62,44 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 52
50.3 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
66,85
Экономия при брони: -2,01 грн
64,84 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Згуровка, ул. Украинская, 20
89.0 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
64,98 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Шевченко, 35
104.7 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
49,49 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Драбов, ул. Центральная, 32
127.9 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
58,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 19:00
Пятигоры, ул. Сикорского, 2
131.2 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
66,65 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Яснозорье, ул. Шевченко Тараса, 1
132.5 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
62,51 грн
Житомирлики
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, ул. Острожских Князей, 83
132.9 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
46,00 грн
Житомирлики
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 47
133.1 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
46,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Новая Боровая, ул. Независимости, 4
136.6 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
53,18 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Коростень, ул. Сосновского, 42
142.7 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
66,33 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Пирятин, ул. Соборная, 36
143.1 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
49,49 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Грузиненко, 2
152.8 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
64,82 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
159.5 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
75,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Борзна, ул. Независимости, 1
160.7 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
65,07 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Смела, ул. Хмельницкого Богдана, 60
171.4 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
49,49 грн
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