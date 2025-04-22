Бинт самофиксирующийся Пинна (Pinna self-locking bandage)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Киев
Аптека 36,6
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
5.6 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Біла ромашка
Киев, ул. Инженерная, 1
6.3 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
66,85
Экономия при брони: -2,01 грн
Бажаемо здоровья
Киев, шоссе Харьковское, 9
7.8 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Заречная, 44
8.7 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Домашняя аптечка
Киев, ул. Воскресенская, 12-А
5.9 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 76-В
32.4 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Біла ромашка
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 52
50.3 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
66,85
Экономия при брони: -2,01 грн
Аптека оптовых цен
Згуровка, ул. Украинская, 20
89.0 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Бажаемо здоровья
Коростышев, ул. Шевченко, 35
104.7 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Аптека низкие цены №1
Драбов, ул. Центральная, 32
127.9 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Аптека оптовых цен
Пятигоры, ул. Сикорского, 2
131.2 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Аптека оптовых цен
Яснозорье, ул. Шевченко Тараса, 1
132.5 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Житомирлики
Житомир, ул. Острожских Князей, 83
132.9 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Житомирлики
Житомир, ул. Киевская, 47
133.1 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Аптека оптовых цен
Новая Боровая, ул. Независимости, 4
136.6 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Аптека оптовых цен
Коростень, ул. Сосновского, 42
142.7 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Бажаемо здоровья
Пирятин, ул. Соборная, 36
143.1 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Аптека низкие цены №1
Черкассы, ул. Грузиненко, 2
152.8 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
159.5 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Аптека оптовых цен
Борзна, ул. Независимости, 1
160.7 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Бажаемо здоровья
Смела, ул. Хмельницкого Богдана, 60
171.4 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.