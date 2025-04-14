Бинт самофиксирующийся Пинна (Pinna self-locking bandage)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках в Харьков
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 90
1.9 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 127-А
3.5 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, въезд Лекарственный, 1
5.4 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 54-Б
6.4 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 323-А
7.5 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 160
7.7 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Грищенко, 8
10.2 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 92-й Бригады, 35
14.3 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Донецкий, 18
1.2 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гостиный Двор, 9
1.7 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Астарта
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Данилевского, 17
2.3 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 178
5.0 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Астарта
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Науки, 64
5.2 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 33-А
5.3 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Астарта
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Байрона, 9
5.4 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 136/8
6.7 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 108
6.8 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 26-В
7.3 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 128-В
7.7 км
Бинт медицинский самофиксирующийся Пинна 6 см х 4 м №1
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.