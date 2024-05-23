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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ САМОФИКСИРУЮЩИЙСЯ ПИННА 6 см х 4 м, №1 - Запорожье (674812) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (3)
62,00
Экономия: -11,00 грн
51,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
62,00
Экономия: -11,00 грн
51,00 грн
Аптеки 24 часа
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (5)
69,00
Экономия: -18,00 грн
51,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (3)
62,00
Экономия: -11,00 грн
51,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Всего: упаковка (2)
52,50 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (5)
62,00
Экономия: -11,00 грн
51,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (27)
58,00
Экономия: -7,00 грн
51,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (4)
62,00
Экономия: -11,00 грн
51,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
Всего: упаковка (2)
62,00
Экономия: -11,00 грн
51,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68
Всего: упаковка (2)
52,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68-А
Всего: упаковка (1)
62,00
Экономия: -11,00 грн
51,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 17
Всего: упаковка (1)
49,49 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (6)
62,00
Экономия: -11,00 грн
51,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Парамонова, 4
Всего: упаковка (1)
49,49 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (2)
62,00
Экономия: -11,00 грн
51,00 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
Всего: упаковка (2)
49,49 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 30 мин
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (10)
69,00
Экономия: -18,00 грн
51,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (4)
62,00
Экономия: -11,00 грн
51,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (1)
49,49 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 5
Всего: упаковка (2)
49,49 грн