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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ САМОФИКСИРУЮЩИЙСЯ ПИННА 6 см х 4 м, №1 - Киев (674812) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 220 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
49,49 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 29 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (2)
49,49 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 29 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
49,49 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 29 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (2)
52,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 29 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (2)
52,50 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (14)
69,30
Экономия: -2,08 грн
67,22 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 29 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (2)
49,49 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 29 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
Всего: упаковка (3)
49,49 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 29 мин
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
Всего: упаковка (1)
55,44 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 29 мин
Киев, ул. Хорива, 17
Всего: упаковка (1)
49,49 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 29 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 22
Всего: упаковка (2)
49,49 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (2)
66,85
Экономия: -2,01 грн
64,84 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (7)
69,30
Экономия: -2,08 грн
67,22 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (9)
66,85
Экономия: -2,01 грн
64,84 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (4)
66,85
Экономия: -2,01 грн
64,84 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 29 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 3
Всего: упаковка (3)
52,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 29 мин
Киев, ул. Брюллова, 1-А
Всего: упаковка (2)
52,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 29 мин
Киев, ул. Татарская, 38-А
Всего: упаковка (2)
52,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 29 мин
Киев, ул. Ратушного Романа, 21-А
Всего: упаковка (2)
52,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 29 мин
Киев, ул. Карела Чапека, 4
Всего: упаковка (2)
52,50 грн