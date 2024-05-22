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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ САМОФИКСИРУЮЩИЙСЯ ПИННА 6 см х 4 м, №1 - Харьков (674812) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (2)
49,49 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
49,49 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (1)
52,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
Всего: упаковка (2)
52,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
52,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, ул. 23-го Августа, 43
Всего: упаковка (2)
52,50 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (1)
49,49 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
39,59 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
Всего: упаковка (2)
52,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Юбилейный, 89
Всего: упаковка (2)
52,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Родниковая (Московский), 9-А
Всего: упаковка (2)
49,49 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
Всего: упаковка (1)
52,50 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 58 мин
Харьков, ул. Балакирева, 17-А
Всего: упаковка (3)
60,50 грн
Магнолия
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Открыто Закроется через 58 мин
Харьков, просп. Александровский, 103/41
Всего: упаковка (2)
60,50 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Песочин, ул. Квартальная, 14
Всего: упаковка (2)
52,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:00
Дергачи, ул. Вокзальная, 70
Всего: упаковка (2)
52,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Люботин, ул. Шевченко Тараса, 104-Б
Всего: упаковка (2)
52,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:00
Змиев, ул. Лиманская, 22
Всего: упаковка (1)
39,59 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Чугуев, ул. Торговая, 2
Всего: упаковка (2)
49,49 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Валки, ул. Харьковская, 11
Всего: упаковка (3)
49,49 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Слобожанское, ул. Дружбы, 1
Всего: упаковка (1)
52,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Первомайский, м-н 1/2, 46
Всего: упаковка (2)
49,49 грн