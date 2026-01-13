Киев
Канюля внутривенная детская MP Медпласт нанофлон (Intravenous cannula for children MP MedPlast Nanoflon)
Канюля внутривенная детская MP Медпласт нанофлон (Intravenous cannula for children MP MedPlast Nanoflon)
Винница
(адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
iLife Medical Devices
33,80
Экономия при брони:
-14,33 грн
19,47
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Круглосуточно
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
iLife Medical Devices
32,60
Экономия при брони:
-13,13 грн
19,47
грн
Забронировать
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
33,80
Экономия при брони:
-1,97 грн
31,83
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,70
Экономия при брони:
-1,51 грн
22,19
грн
Забронировать
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,86
Экономия при брони:
-1,52 грн
22,34
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
20,07
Экономия при брони:
-1,26 грн
18,81
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:30
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,60
Экономия при брони:
-1,41 грн
22,19
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,05
Экономия при брони:
-0,86 грн
22,19
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Круглосуточно
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
iLife Medical Devices
33,80
Экономия при брони:
-14,33 грн
19,47
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,96
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:30
Винница, ул. Киевская, 112-А
2.8 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,11
Экономия при брони:
-0,92 грн
22,19
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 21
3.8 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
24,09
Экономия при брони:
-1,60 грн
22,49
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:30
Винница, ул. Пирогова, 111-А
4.7 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
24,09
Экономия при брони:
-1,60 грн
22,49
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
5.2 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,19
Экономия при брони:
-1,00 грн
22,19
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 75
5.3 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
18,92
Экономия при брони:
-1,10 грн
17,82
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
iLife Medical Devices
32,60
Экономия при брони:
-13,13 грн
19,47
грн
Забронировать
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
32,60
Экономия при брони:
-1,72 грн
30,88
грн
Забронировать
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Вороновица, ул. Козацкий шлях, 43
19.5 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
33,80
Экономия при брони:
-1,97 грн
31,83
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Калиновка, ул. Шевченко, 27-А
24.8 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,17
Экономия при брони:
-0,83 грн
22,34
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Жмеринка, ул. Центральная, 1
35.6 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
24,05
Экономия при брони:
-1,56 грн
22,49
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Немиров, ул. Евдокименко, 22
38.9 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
33,80
Экономия при брони:
-1,97 грн
31,83
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 114
67.5 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
iLife Medical Devices
33,50
Экономия при брони:
-14,03 грн
19,47
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 110
67.5 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
iLife Medical Devices
33,80
Экономия при брони:
-14,33 грн
19,47
грн
Забронировать
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
33,50
Экономия при брони:
-2,15 грн
31,35
грн
Забронировать
