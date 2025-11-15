Киев
О товаре
Цены
Канюля внутривенная детская MP Медпласт нанофлон (Intravenous cannula for children MP MedPlast Nanoflon)
Канюля внутривенная детская MP Медпласт нанофлон (Intravenous cannula for children MP MedPlast Nanoflon)
Одесса
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 40 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 1 мин
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
25,05
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,82
Экономия при брони:
-1,48 грн
22,34
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 1 мин
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
25,34
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,47
Экономия при брони:
-1,28 грн
22,19
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,00
Экономия при брони:
-0,81 грн
22,19
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,73
Экономия при брони:
-1,24 грн
22,49
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,00
Экономия при брони:
-0,81 грн
22,19
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,45
Экономия при брони:
-1,11 грн
22,34
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 72/69
4.0 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,14
Экономия при брони:
-0,95 грн
22,19
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,72
Экономия при брони:
-1,53 грн
22,19
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 72
4.8 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,68
Экономия при брони:
-1,49 грн
22,19
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 57
5.0 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,75
Экономия при брони:
-1,41 грн
22,34
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Леси Украинки, 16/1
5.3 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,60
Экономия при брони:
-1,11 грн
22,49
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
5.3 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,34
Экономия при брони:
-1,00 грн
22,34
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Героев Крут, 24-А
6.1 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
iLife Medical Devices
19,30
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 28/1
6.3 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,72
Экономия при брони:
-1,53 грн
22,19
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 1 мин
Одесса, ул. Космонавтов, 15
6.4 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
iLife Medical Devices
22,31
грн
Забронировать
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
24,47
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 1 мин
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
6.6 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,76
Экономия при брони:
-1,57 грн
22,19
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
24,10
Экономия при брони:
-1,61 грн
22,49
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 1 мин
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
6.6 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
iLife Medical Devices
17,17
грн
Забронировать
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,74
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню