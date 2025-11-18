Киев
О товаре
Цены
Канюля внутривенная детская MP Медпласт нанофлон (Intravenous cannula for children MP MedPlast Nanoflon)
Канюля внутривенная детская MP Медпласт нанофлон (Intravenous cannula for children MP MedPlast Nanoflon)
Львив
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 18 аптеках в Львив
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
24,62
Экономия при брони:
-1,73 грн
22,89
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
18,88
Экономия при брони:
-0,85 грн
18,03
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,50
Экономия при брони:
-1,31 грн
22,19
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
24,03
Экономия при брони:
-1,39 грн
22,64
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,54
Экономия при брони:
-1,35 грн
22,19
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,62
Экономия при брони:
-1,43 грн
22,19
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,87
Экономия при брони:
-1,38 грн
22,49
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,69
Экономия при брони:
-1,50 грн
22,19
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
24,54
Экономия при брони:
-1,65 грн
22,89
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
24,11
Экономия при брони:
-1,62 грн
22,49
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
19,00
Экономия при брони:
-0,97 грн
18,03
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
3.6 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
19,17
Экономия при брони:
-1,14 грн
18,03
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 12
3.6 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
18,92
Экономия при брони:
-0,89 грн
18,03
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
3.8 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,36
Экономия при брони:
-1,17 грн
22,19
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Патона, 2/4-А
4.2 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
iLife Medical Devices
20,88
Экономия при брони:
-4,18 грн
16,70
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
4.4 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,85
Экономия при брони:
-1,66 грн
22,19
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Довженко Александра, 2
5.4 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,71
Экономия при брони:
-1,22 грн
22,49
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 8
6.0 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
18,84
Экономия при брони:
-0,81 грн
18,03
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 105
6.7 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,46
Экономия при брони:
-0,97 грн
22,49
грн
Забронировать
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
33.4 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,85
Экономия при брони:
-1,36 грн
22,49
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню