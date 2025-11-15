Киев
Канюля внутривенная детская MP Медпласт нанофлон (Intravenous cannula for children MP MedPlast Nanoflon)
Канюля внутривенная детская MP Медпласт нанофлон (Intravenous cannula for children MP MedPlast Nanoflon)
Киев
(адрес не указан)
Доступно в 63 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,34
Экономия при брони:
-1,15 грн
22,19
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
24,02
Экономия при брони:
-1,53 грн
22,49
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,64
Экономия при брони:
-1,45 грн
22,19
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,57
Экономия при брони:
-1,23 грн
22,34
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,65
Экономия при брони:
-1,46 грн
22,19
грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 16 мин
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,75
Экономия при брони:
-1,26 грн
22,49
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
19,06
Экономия при брони:
-1,03 грн
18,03
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
22,59
Экономия при брони:
-1,25 грн
21,34
грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 16 мин
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,68
Экономия при брони:
-1,49 грн
22,19
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,71
Экономия при брони:
-1,52 грн
22,19
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Киев, ул. Антоновича, 66
2.7 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,21
Экономия при брони:
-1,02 грн
22,19
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Киев, пл. Вокзальная, 1
2.7 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,71
Экономия при брони:
-1,52 грн
22,19
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,87
Экономия при брони:
-1,53 грн
22,34
грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 16 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 3
3.0 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
17,17
грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 16 мин
Киев, ул. Татарская, 38-А
3.3 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
iLife Medical Devices
22,31
грн
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
24,47
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 23
3.4 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,53
Экономия при брони:
-1,34 грн
22,19
грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 16 мин
Киев, ул. Тютюнника Василия, 56
3.7 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,86
грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 16 мин
Киев, ул. Соломенская, 33
4.1 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
iLife Medical Devices
13,74
грн
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,74
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Киев, пер. Ясиноватский, 10
4.7 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,97
Экономия при брони:
-1,48 грн
22,49
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Киев, просп. Лобановского, 196
4.9 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,45
Экономия при брони:
-1,11 грн
22,34
грн
