Канюля внутривенная детская MP Медпласт нанофлон (Intravenous cannula for children MP MedPlast Nanoflon)

Канюля внутривенная детская MP Медпласт нанофлон (Intravenous cannula for children MP MedPlast Nanoflon)

Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,19
Экономия при брони: -1,00 грн
22,19 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
18,83 грн
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
iLife Medical Devices
18,83 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,10
Экономия при брони: -0,91 грн
22,19 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,05
Экономия при брони: -0,86 грн
22,19 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,58
Экономия при брони: -1,39 грн
22,19 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Чернигов, просп. Победы, 184
2.9 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,53
Экономия при брони: -1,19 грн
22,34 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Чернигов, ул. Соборности, 10
3.0 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
18,42
Экономия при брони: -0,73 грн
17,69 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,38
Экономия при брони: -1,19 грн
22,19 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,92
Экономия при брони: -1,43 грн
22,49 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Независимости, 25
4.5 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
21,29
Экономия при брони: -0,94 грн
20,35 грн
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
iLife Medical Devices
21,29
Экономия при брони: -0,94 грн
20,35 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 54-Б
64.1 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
iLife Medical Devices
20,08 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г
64.1 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,19
Экономия при брони: -0,85 грн
22,34 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Гоголя, 2-А
64.7 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
iLife Medical Devices
45,90
Экономия при брони: -26,43 грн
19,47 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Батюка, 9
65.0 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
iLife Medical Devices
33,50
Экономия при брони: -14,03 грн
19,47 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Козелец, ул. Сидорука Ф., 13-А
66.2 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
iLife Medical Devices
33,80
Экономия при брони: -14,33 грн
19,47 грн
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
33,80
Экономия при брони: -1,97 грн
31,83 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Корюковка, ул. Шевченко Тараса, 91/1
73.2 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
33,80
Экономия при брони: -1,97 грн
31,83 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Бобровица, ул. Озерянский Путь, 1
84.9 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
iLife Medical Devices
20,88
Экономия при брони: -4,78 грн
16,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 64-Б
113.9 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
33,50
Экономия при брони: -2,15 грн
31,35 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
iLife Medical Devices
33,80
Экономия при брони: -14,33 грн
19,47 грн
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
33,80
Экономия при брони: -1,97 грн
31,83 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, ул. Школьная, 73-Б
116.1 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
iLife Medical Devices
33,80
Экономия при брони: -14,33 грн
19,47 грн
