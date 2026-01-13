Киев
О товаре
Цены
Канюля внутривенная детская MP Медпласт нанофлон (Intravenous cannula for children MP MedPlast Nanoflon)
Канюля внутривенная детская MP Медпласт нанофлон (Intravenous cannula for children MP MedPlast Nanoflon)
Чернигов
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 10 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,19
Экономия при брони:
-1,00 грн
22,19
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
18,83
грн
Забронировать
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
iLife Medical Devices
18,83
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,10
Экономия при брони:
-0,91 грн
22,19
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,05
Экономия при брони:
-0,86 грн
22,19
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,58
Экономия при брони:
-1,39 грн
22,19
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Чернигов, просп. Победы, 184
2.9 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,53
Экономия при брони:
-1,19 грн
22,34
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Чернигов, ул. Соборности, 10
3.0 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
18,42
Экономия при брони:
-0,73 грн
17,69
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,38
Экономия при брони:
-1,19 грн
22,19
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,92
Экономия при брони:
-1,43 грн
22,49
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Независимости, 25
4.5 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
21,29
Экономия при брони:
-0,94 грн
20,35
грн
Забронировать
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
iLife Medical Devices
21,29
Экономия при брони:
-0,94 грн
20,35
грн
Забронировать
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 54-Б
64.1 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
iLife Medical Devices
20,08
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г
64.1 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,19
Экономия при брони:
-0,85 грн
22,34
грн
Забронировать
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Гоголя, 2-А
64.7 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
iLife Medical Devices
45,90
Экономия при брони:
-26,43 грн
19,47
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Батюка, 9
65.0 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
iLife Medical Devices
33,50
Экономия при брони:
-14,03 грн
19,47
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Козелец, ул. Сидорука Ф., 13-А
66.2 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
iLife Medical Devices
33,80
Экономия при брони:
-14,33 грн
19,47
грн
Забронировать
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
33,80
Экономия при брони:
-1,97 грн
31,83
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Корюковка, ул. Шевченко Тараса, 91/1
73.2 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
33,80
Экономия при брони:
-1,97 грн
31,83
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Бобровица, ул. Озерянский Путь, 1
84.9 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
iLife Medical Devices
20,88
Экономия при брони:
-4,78 грн
16,10
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 64-Б
113.9 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
33,50
Экономия при брони:
-2,15 грн
31,35
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
iLife Medical Devices
33,80
Экономия при брони:
-14,33 грн
19,47
грн
Забронировать
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
iLife Medical Devices
33,80
Экономия при брони:
-1,97 грн
31,83
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, ул. Школьная, 73-Б
116.1 км
Канюля внутривенная детская MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
iLife Medical Devices
33,80
Экономия при брони:
-14,33 грн
19,47
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню