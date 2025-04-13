Емкость для забора мочи стерильная (Urine collection container sterile)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 148 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Емкость для забора мочи стерильная тм Моя Аптечка 120 мл №1
Экобинт
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Емкость для забора мочи стерильная тм Моя Аптечка 120 мл №1
Экобинт
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Емкость для забора мочи стерильная тм Моя Аптечка 120 мл №1
Экобинт
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Емкость для забора мочи стерильная тм Моя Аптечка 120 мл №1
Экобинт
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Емкость для забора мочи стерильная тм Моя Аптечка 120 мл №1
Экобинт
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Емкость для забора мочи стерильная тм Моя Аптечка 120 мл №1
Экобинт
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Емкость для забора мочи стерильная тм Моя Аптечка 120 мл №1
Экобинт
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Емкость для забора мочи стерильная тм Моя Аптечка 120 мл №1
Экобинт
Подорожник
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
Емкость для забора мочи стерильная тм Моя Аптечка 120 мл №1
Экобинт
Подорожник
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
2.1 км
Емкость для забора мочи стерильная тм Моя Аптечка 120 мл №1
Экобинт
Подорожник
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
2.4 км
Емкость для забора мочи стерильная тм Моя Аптечка 120 мл №1
Экобинт
Подорожник
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
2.5 км
Емкость для забора мочи стерильная тм Моя Аптечка 120 мл №1
Экобинт
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Емкость для забора мочи стерильная тм Моя Аптечка 120 мл №1
Экобинт
Подорожник
Открыто
Закроется через 23 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Емкость для забора мочи стерильная тм Моя Аптечка 120 мл №1
Экобинт
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
3.6 км
Емкость для забора мочи стерильная тм Моя Аптечка 120 мл №1
Экобинт
Ощад аптека
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 4
3.9 км
Емкость для забора мочи стерильная тм Моя Аптечка 120 мл №1
Экобинт
Подорожник
Киев, просп. Берестейский, 26-А
3.9 км
Емкость для забора мочи стерильная тм Моя Аптечка 120 мл №1
Экобинт
Подорожник
Киев, перек. Михновского Николая / Подвысоцкого Профессора, 26/1
4.1 км
Емкость для забора мочи стерильная тм Моя Аптечка 120 мл №1
Экобинт
Подорожник
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
4.1 км
Емкость для забора мочи стерильная тм Моя Аптечка 120 мл №1
Экобинт
Подорожник
Киев, ул. Иорданская, 10
4.8 км
Емкость для забора мочи стерильная тм Моя Аптечка 120 мл №1
Экобинт