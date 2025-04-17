Винница (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
350,01
Экономия при брони: -16,68 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
382,29
Экономия при брони: -18,22 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
356,00
Экономия при брони: -86,20 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,10 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
353,69
Экономия при брони: -20,36 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
374,70
Экономия при брони: -21,57 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Мед-сервис
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
348,90
Экономия при брони: -79,10 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,10 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
335,60 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,10 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
347,66
Экономия при брони: -14,33 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
368,32
Экономия при брони: -15,19 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
356,57
Экономия при брони: -23,24 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
376,80
Экономия при брони: -24,57 грн
Бажаемо здоровья
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
335,60 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,10 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
346,73
Экономия при брони: -13,40 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
367,32
Экономия при брони: -14,19 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
349,71
Экономия при брони: -16,38 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
382,07
Экономия при брони: -17,90 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
335,60 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,10 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
356,44
Экономия при брони: -23,11 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
377,61
Экономия при брони: -24,48 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
357,41
Экономия при брони: -24,08 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
378,64
Экономия при брони: -25,51 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
335,60 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,10 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"