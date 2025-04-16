Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 159 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
335,60 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
346,74
Экономия при брони: -23,36 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
390,38
Экономия при брони: -26,31 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
322,00
Экономия при брони: -75,00 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
345,00
Экономия при брони: -43,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
354,13
Экономия при брони: -20,80 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
375,16
Экономия при брони: -22,03 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
340,44
Экономия при брони: -17,06 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
383,28
Экономия при брони: -19,21 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
342,75
Экономия при брони: -19,37 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
385,88
Экономия при брони: -21,81 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
341,97
Экономия при брони: -18,59 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
373,43
Экономия при брони: -20,30 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
335,60 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
347,52
Экономия при брони: -24,14 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
379,49
Экономия при брони: -26,36 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
340,11
Экономия при брони: -16,73 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
375,69
Экономия при брони: -18,48 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
335,60 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,10 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
355,30
Экономия при брони: -21,97 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
376,41
Экономия при брони: -23,28 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
349,77
Экономия при брони: -16,44 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
382,04
Экономия при брони: -17,97 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
335,60 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,10 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
354,43
Экономия при брони: -21,10 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
387,12
Экономия при брони: -23,05 грн