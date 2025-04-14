Харьков (адрес не указан)
Доступно в 220 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
335,94
Экономия при брони: -12,42 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
378,05
Экономия при брони: -13,98 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
346,15
Экономия при брони: -22,63 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
389,54
Экономия при брони: -25,47 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
335,60 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,10 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
335,60 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
388,66
Экономия при брони: -24,59 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
340,05
Экономия при брони: -16,67 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
371,33
Экономия при брони: -18,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
355,17
Экономия при брони: -21,40 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
387,41
Экономия при брони: -23,34 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
335,60 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасовская, 3
1.6 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается через 8 мин
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"