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Дилатил (Dilatil)

Дилатил (Dilatil)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 220 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
306,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
335,94
Экономия при брони: -12,42 грн
323,52 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
378,05
Экономия при брони: -13,98 грн
364,07 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
295,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
346,15
Экономия при брони: -22,63 грн
323,52 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
389,54
Экономия при брони: -25,47 грн
364,07 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
310,70 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
346,43 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
311,30 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
351,69 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
335,60 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,10 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
285,80 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
336,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
335,60 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
388,66
Экономия при брони: -24,59 грн
364,07 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
323,69 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
344,05 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
295,39 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
340,05
Экономия при брони: -16,67 грн
323,38 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
371,33
Экономия при брони: -18,20 грн
353,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
355,17
Экономия при брони: -21,40 грн
333,77 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
387,41
Экономия при брони: -23,34 грн
364,07 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
322,50 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
350,84 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
311,61 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
335,60 грн
Дилатил суппозитории ректальные №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасовская, 3
1.6 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
321,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
311,29 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается через 8 мин
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Дилатил мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
313,37 грн
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