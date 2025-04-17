Киев
Жгут кровоостанавливающий (Hemostatic tourniquet)

Жгут кровоостанавливающий (Hemostatic tourniquet)

Винница (адрес не указан)
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Голованевск, ул. Рыночная, 9
172.2 км
Жгут кровоостанавливающий 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
382,43 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Жилянская, 69/71
196.3 км
Жгут кровоостанавливающий RDS-12KPP №1
Hengshui Runde Medical Instruments
456,80 грн
Виталюкс
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
196.6 км
Жгут кровоостанавливающий RDS-12KPP №1
Hengshui Runde Medical Instruments
456,80 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 316
218.4 км
Жгут кровоостанавливающий RDS-12KPP №1
Hengshui Runde Medical Instruments
590,10 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 19:00
Новая Водолага, пер. Кооперативный, 1
534.4 км
Жгут кровоостанавливающий 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
723,40 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Новая Водолага, пл. Кооперативная, 15
534.5 км
Жгут кровоостанавливающий 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
559,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Новая Водолага, ул. Кооперативная, 3
534.6 км
Жгут кровоостанавливающий 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
394,67 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
564.7 км
Жгут кровоостанавливающий 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
726,93 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 18:00
Балаклея, ул. Октябрьская, 37
604.9 км
Жгут кровоостанавливающий 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
723,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Печенеги, ул. Харьковская, 74-А
612.8 км
Жгут кровоостанавливающий 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
480,99 грн
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