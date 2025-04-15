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Жгут кровоостанавливающий (Hemostatic tourniquet)
Жгут кровоостанавливающий (Hemostatic tourniquet)
Львов
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Жилянская, 69/71
466.6 км
Жгут кровоостанавливающий RDS-12KPP №1
Hengshui Runde Medical Instruments
456,80
грн
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Виталюкс
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
467.6 км
Жгут кровоостанавливающий RDS-12KPP №1
Hengshui Runde Medical Instruments
456,80
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 316
488.4 км
Жгут кровоостанавливающий RDS-12KPP №1
Hengshui Runde Medical Instruments
590,10
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Голованевск, ул. Рыночная, 9
495.8 км
Жгут кровоостанавливающий 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
382,43
грн
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Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 19:00
Новая Водолага, пер. Кооперативный, 1
849.4 км
Жгут кровоостанавливающий 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
410,74
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Новая Водолага, пл. Кооперативная, 15
849.5 км
Жгут кровоостанавливающий 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
559,40
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Новая Водолага, ул. Кооперативная, 3
849.6 км
Жгут кровоостанавливающий 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
394,67
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
874.8 км
Жгут кровоостанавливающий 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
726,93
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 18:00
Балаклея, ул. Октябрьская, 37
923.3 км
Жгут кровоостанавливающий 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
383,03
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Печенеги, ул. Харьковская, 74-А
925.2 км
Жгут кровоостанавливающий 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
480,99
грн
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