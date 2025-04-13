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Жгут кровоостанавливающий (Hemostatic tourniquet)
Жгут кровоостанавливающий (Hemostatic tourniquet)
Киев
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Доступно в 7 аптеках в Киев
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Виталюкс
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
Жгут кровоостанавливающий RDS-12KPP №1
Hengshui Runde Medical Instruments
456,80
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется через 23 мин
Киев, ул. Жилянская, 69/71
2.2 км
Жгут кровоостанавливающий RDS-12KPP №1
Hengshui Runde Medical Instruments
456,80
грн
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В городах рядом
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 316
21.0 км
Жгут кровоостанавливающий RDS-12KPP №1
Hengshui Runde Medical Instruments
552,00
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Голованевск, ул. Рыночная, 9
229.7 км
Жгут кровоостанавливающий 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
382,43
грн
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Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Новая Водолага, пер. Кооперативный, 1
389.2 км
Жгут кровоостанавливающий 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
410,74
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Новая Водолага, пл. Кооперативная, 15
389.2 км
Жгут кровоостанавливающий 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
559,40
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Новая Водолага, ул. Кооперативная, 3
389.4 км
Жгут кровоостанавливающий 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
394,67
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
410.1 км
Жгут кровоостанавливающий 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
726,93
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 23 мин
Печенеги, ул. Харьковская, 74-А
461.4 км
Жгут кровоостанавливающий 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
480,99
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Балаклея, ул. Октябрьская, 37
465.5 км
Жгут кровоостанавливающий 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
383,03
грн
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