Киев
Жгут кровоостанавливающий (Hemostatic tourniquet)

Жгут кровоостанавливающий (Hemostatic tourniquet)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 3 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Жгут кровоостанавливающий 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
726,93 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Новая Водолага, ул. Кооперативная, 3
41.2 км
Жгут кровоостанавливающий 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
394,67 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 7 мин
Новая Водолага, пл. Кооперативная, 15
41.2 км
Жгут кровоостанавливающий 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
559,40 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 19:00
Новая Водолага, пер. Кооперативный, 1
41.4 км
Жгут кровоостанавливающий 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
723,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Печенеги, ул. Харьковская, 74-А
51.3 км
Жгут кровоостанавливающий 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
480,99 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Балаклея, ул. Октябрьская, 37
73.8 км
Жгут кровоостанавливающий 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
723,40 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 09:00
Бровары, ул. Киевская, 316
392.0 км
Жгут кровоостанавливающий RDS-12KPP №1
Hengshui Runde Medical Instruments
552,00 грн
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
410.7 км
Жгут кровоостанавливающий RDS-12KPP №1
Hengshui Runde Medical Instruments
437,80 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Жилянская, 69/71
411.9 км
Жгут кровоостанавливающий RDS-12KPP №1
Hengshui Runde Medical Instruments
437,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Голованевск, ул. Рыночная, 9
456.8 км
Жгут кровоостанавливающий 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
382,43 грн
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