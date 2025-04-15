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Жгут кровоостанавливающий (Hemostatic tourniquet)
Жгут кровоостанавливающий (Hemostatic tourniquet)
Днепр
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Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Новая Водолага, пер. Кооперативный, 1
154.1 км
Жгут кровоостанавливающий 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
723,40
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Новая Водолага, ул. Кооперативная, 3
154.2 км
Жгут кровоостанавливающий 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
394,67
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Новая Водолага, пл. Кооперативная, 15
154.2 км
Жгут кровоостанавливающий 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
559,40
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Балаклея, ул. Октябрьская, 37
176.0 км
Жгут кровоостанавливающий 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
723,40
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
195.2 км
Жгут кровоостанавливающий 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
726,93
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Печенеги, ул. Харьковская, 74-А
212.5 км
Жгут кровоостанавливающий 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
480,99
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Голованевск, ул. Рыночная, 9
332.2 км
Жгут кровоостанавливающий 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
382,43
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 09:00
Бровары, ул. Киевская, 316
378.4 км
Жгут кровоостанавливающий RDS-12KPP №1
Hengshui Runde Medical Instruments
552,00
грн
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Виталюкс
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
388.9 км
Жгут кровоостанавливающий RDS-12KPP №1
Hengshui Runde Medical Instruments
437,80
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Жилянская, 69/71
390.2 км
Жгут кровоостанавливающий RDS-12KPP №1
Hengshui Runde Medical Instruments
437,80
грн
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Витамин
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Зодчих, 70-А
398.3 км
Жгут кровоостанавливающий RDS-12KPP №1
Hengshui Runde Medical Instruments
416,00
грн
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