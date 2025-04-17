Киев
Жгут кровоостанавливающий (Hemostatic tourniquet)

Жгут кровоостанавливающий (Hemostatic tourniquet)

Чернигов (адрес не указан)
Искать на карте
В городах рядом
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 09:00
Бровары, ул. Киевская, 316
113.4 км
Жгут кровоостанавливающий RDS-12KPP №1
Hengshui Runde Medical Instruments
590,10 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Жилянская, 69/71
130.1 км
Жгут кровоостанавливающий RDS-12KPP №1
Hengshui Runde Medical Instruments
437,80 грн
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
130.2 км
Жгут кровоостанавливающий RDS-12KPP №1
Hengshui Runde Medical Instruments
437,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Голованевск, ул. Рыночная, 9
351.1 км
Жгут кровоостанавливающий 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
382,43 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Новая Водолага, пл. Кооперативная, 15
378.2 км
Жгут кровоостанавливающий 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
559,40 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Новая Водолага, пер. Кооперативный, 1
378.2 км
Жгут кровоостанавливающий 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
723,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Новая Водолага, ул. Кооперативная, 3
378.3 км
Жгут кровоостанавливающий 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
394,67 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 46 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
386.2 км
Жгут кровоостанавливающий 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
726,93 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Печенеги, ул. Харьковская, 74-А
437.0 км
Жгут кровоостанавливающий 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
480,99 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Балаклея, ул. Октябрьская, 37
453.9 км
Жгут кровоостанавливающий 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
723,40 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное