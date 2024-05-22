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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ FLEXIPRIME® 8 см х 1 м средней растяжимости, №1 - Киев (639749) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Здорова родина
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
Всего: упаковка (1)
36,81 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Радужная, 25
Всего: упаковка (5)
37,00
Экономия: -0,35 грн
36,65 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (1)
36,33 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, просп. Красной Калины, 5
Всего: упаковка (1)
37,04 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Закревского Николая, 21
Всего: упаковка (1)
36,34
Экономия: -0,57 грн
35,77 грн
Йод
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (2)
45,19
Экономия: -0,05 грн
45,14 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Ревуцкого, 6
Всего: упаковка (1)
36,42
Экономия: -0,02 грн
36,40 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (2)
36,92 грн
Йод
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Открыто Закроется через 20 мин
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (2)
40,88
Экономия: -0,25 грн
40,63 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А
Всего: упаковка (2)
36,61
Экономия: -0,27 грн
36,34 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (1)
35,98
Экономия: -0,31 грн
35,67 грн
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется через 30 мин
Фастов, ул. Соборная, 18
Всего: упаковка (2)
31,98
Экономия: -0,22 грн
31,76 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 30 мин
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
Всего: упаковка (1)
36,73 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 00:00
Сквира, ул. Киевская, 12
Всего: упаковка (4)
37,01
Экономия: -0,52 грн
36,49 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 30 мин
Сквира, ул. Соборная, 19
Всего: упаковка (1)
36,63
Экономия: -0,05 грн
36,58 грн
Йод
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Открыто Закроется через 30 мин
Житомир, ул. Огиенко Ивана, 1/34
Всего: упаковка (2)
43,86 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 30 мин
Житомир, ул. Киевская, 55
Всего: упаковка (1)
44,66
Экономия: -0,52 грн
44,14 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 30 мин
Житомир, ул. Кочерги Ивана, 3
Всего: упаковка (2)
37,02
Экономия: -0,60 грн
36,42 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 30 мин
Житомир, ул. Покровская, 47
Всего: упаковка (1)
37,04
Экономия: -0,20 грн
36,84 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 30 мин
Житомир, просп. Мира, 8
Всего: упаковка (4)
36,61 грн