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Жгут-турникет кровоостанавливающий (Tourniquet upper and lower extremities)
Жгут-турникет кровоостанавливающий (Tourniquet upper and lower extremities)
Запорожье
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Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Квитки Цисык, 9-А
73.3 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
865,55
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 60-Г
125.9 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
863,53
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Лозовая, ул. Соборная, 13
143.0 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
867,19
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 32
186.5 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
726,00
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 20/10
187.2 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
726,00
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 69
190.5 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
726,00
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Семеновка, ул. Шевченко Тараса, 78
241.4 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
863,54
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
249.7 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
864,58
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
253.3 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
726,00
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 63-Д
253.6 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
869,50
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
254.6 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
868,53
грн
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Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-Г
255.5 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
864,48
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Миргород, ул. Гоголя, 72
260.5 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
726,00
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
263.3 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
726,00
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Корабельная, 21-Б
319.7 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
868,55
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 38
339.7 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
757,60
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 73
360.6 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
617,80
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
372.1 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
637,00
грн
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Аптека enter
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
373.8 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
626,00
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Круглосуточно
Одесса, просп. Свободы, 88
377.0 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
619,30
грн
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