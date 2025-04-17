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Жгут-турникет кровоостанавливающий (Tourniquet upper and lower extremities)
Жгут-турникет кровоостанавливающий (Tourniquet upper and lower extremities)
Винница
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Маккейна Джона, 35-А
197.0 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
692,00
Экономия при брони:
-148,67 грн
543,33
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
197.6 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
725,00
Экономия при брони:
-154,02 грн
570,98
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
198.9 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
669,30
Экономия при брони:
-143,76 грн
525,54
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
202.0 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
670,00
Экономия при брони:
-140,78 грн
529,22
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
202.5 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
690,00
Экономия при брони:
-142,15 грн
547,85
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Корабельная, 21-Б
219.5 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
868,55
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Ровно, ул. Соборная, 336
223.5 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
867,24
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Костополь, ул. Руданского Степана, 2
233.3 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
732,40
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 18
237.2 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
732,40
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Клесов, ул. Центральная, 4-А
257.4 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
726,10
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Демидовка, ул. Мира, 44-Б
262.3 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
713,70
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Луцк, просп. Возрождения, 13
279.6 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
732,40
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, ул. Львовская, 61-А
282.5 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
839,70
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Торчин, ул. Независимости, 98
302.4 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
726,10
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Маневичи, ул. 100-летия Маневичей, 8
310.6 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
726,10
грн
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Эко аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Маневичи, ул. 100-летия Маневичей, 4
310.6 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
726,10
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Иваничи, ул. Грушевского, 25
334.4 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
726,10
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 73
341.6 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
617,80
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Семеновка, ул. Шевченко Тараса, 78
342.2 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
863,54
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Ковель, ул. Пчелки Елены, 5
347.4 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
726,10
грн
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