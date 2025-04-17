Киев
Жгут-турникет кровоостанавливающий (Tourniquet upper and lower extremities)

Жгут-турникет кровоостанавливающий (Tourniquet upper and lower extremities)

Винница (адрес не указан)
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В городах рядом
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Маккейна Джона, 35-А
197.0 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
692,00
Экономия при брони: -148,67 грн
543,33 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
197.6 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
725,00
Экономия при брони: -154,02 грн
570,98 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
198.9 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
669,30
Экономия при брони: -143,76 грн
525,54 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
202.0 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
670,00
Экономия при брони: -140,78 грн
529,22 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
202.5 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
690,00
Экономия при брони: -142,15 грн
547,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Корабельная, 21-Б
219.5 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
868,55 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Ровно, ул. Соборная, 336
223.5 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
867,24 грн
Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Костополь, ул. Руданского Степана, 2
233.3 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
732,40 грн
Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 18
237.2 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
732,40 грн
Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Клесов, ул. Центральная, 4-А
257.4 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
726,10 грн
Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Демидовка, ул. Мира, 44-Б
262.3 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
713,70 грн
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Луцк, просп. Возрождения, 13
279.6 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
732,40 грн
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, ул. Львовская, 61-А
282.5 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
839,70 грн
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Торчин, ул. Независимости, 98
302.4 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
726,10 грн
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Маневичи, ул. 100-летия Маневичей, 8
310.6 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
726,10 грн
Эко аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Маневичи, ул. 100-летия Маневичей, 4
310.6 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
726,10 грн
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Иваничи, ул. Грушевского, 25
334.4 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
726,10 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 73
341.6 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
617,80 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Семеновка, ул. Шевченко Тараса, 78
342.2 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
863,54 грн
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Ковель, ул. Пчелки Елены, 5
347.4 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
726,10 грн
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