Жгут-турникет кровоостанавливающий (Tourniquet upper and lower extremities)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
Аптека enter
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
11.4 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 73
12.1 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Свободы, 88
15.1 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
В городах рядом
Аптека акс социальная
Черноморск, просп. Мира, 31-Д
20.7 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
Аптека оптовых цен
Первомайск, ул. Корабельная, 21-Б
174.8 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 60-Г
270.3 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
Мед-сервис
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 32
352.0 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
Мед-сервис
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 20/10
352.0 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
Мед-сервис
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 69
358.6 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
Аптека
Семеновка, ул. Шевченко Тараса, 78
392.2 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Квитки Цисык, 9-А
399.8 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
D.s.
Черновцы, ул. Главная, 41
410.2 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
Фармация
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
436.2 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
690,00
Экономия при брони: -142,15 грн
Фармация
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
436.5 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
670,00
Экономия при брони: -140,78 грн
Фармация
Киев, ул. Маккейна Джона, 35-А
437.6 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
692,00
Экономия при брони: -148,67 грн
Фармация
Киев, ул. Лаврская, 8
439.5 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
669,30
Экономия при брони: -143,76 грн
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
440.7 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
725,00
Экономия при брони: -154,02 грн
Мед-сервис
Миргород, ул. Гоголя, 72
442.9 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
Мед-сервис
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
444.4 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина