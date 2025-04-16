Киев
О товаре
Цены
Жгут-турникет кровоостанавливающий (Tourniquet upper and lower extremities)
Жгут-турникет кровоостанавливающий (Tourniquet upper and lower extremities)
Николаев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 73
99.9 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
617,80
грн
Забронировать
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
111.7 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
637,00
грн
Забронировать
Аптека enter
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
113.9 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
626,00
грн
Забронировать
Аптека акс социальная
Открыто
Круглосуточно
Одесса, просп. Свободы, 88
117.3 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
619,30
грн
Забронировать
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Черноморск, просп. Мира, 31-Д
123.4 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
611,10
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Первомайск, ул. Корабельная, 21-Б
149.0 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
868,55
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 60-Г
163.9 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
863,53
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 32
259.9 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
757,60
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 20/10
260.0 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
757,60
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 69
266.9 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
757,60
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Квитки Цисык, 9-А
291.0 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
865,55
грн
Забронировать
Аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Семеновка, ул. Шевченко Тараса, 78
308.5 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
863,54
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Миргород, ул. Гоголя, 72
357.3 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
757,60
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
359.1 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
757,60
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Лозовая, ул. Соборная, 13
389.1 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
867,19
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
398.3 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
690,00
Экономия при брони:
-142,15 грн
547,85
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
398.8 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
670,00
Экономия при брони:
-140,78 грн
529,22
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Маккейна Джона, 35-А
401.6 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
692,00
Экономия при брони:
-148,67 грн
543,33
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Лаврская, 8
403.2 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
669,30
Экономия при брони:
-143,76 грн
525,54
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
405.1 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
725,00
Экономия при брони:
-154,02 грн
570,98
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню