Жгут-турникет кровоостанавливающий (Tourniquet upper and lower extremities)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
725,00
Экономия при брони: -154,02 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
669,30
Экономия при брони: -143,76 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Маккейна Джона, 35-А
3.7 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
692,00
Экономия при брони: -148,67 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41
8.9 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
9.7 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
670,00
Экономия при брони: -140,78 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
10.5 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
690,00
Экономия при брони: -142,15 грн
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Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
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Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
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Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
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Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина