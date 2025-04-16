Жгут-турникет кровоостанавливающий (Tourniquet upper and lower extremities)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках в Кривой Рог
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 60-Г
12.8 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
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Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 32
128.7 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
Мед-сервис
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 20/10
129.1 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
Мед-сервис
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 69
135.8 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Квитки Цисык, 9-А
142.9 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
Аптека оптовых цен
Первомайск, ул. Корабельная, 21-Б
186.8 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
Аптека
Семеновка, ул. Шевченко Тараса, 78
187.6 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
Мед-сервис
Миргород, ул. Гоголя, 72
228.9 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
Мед-сервис
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
231.3 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
Аптека оптовых цен
Лозовая, ул. Соборная, 13
242.2 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 73
246.3 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
259.9 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
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Аптека enter
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263.0 км
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Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
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Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
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Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
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Аптека 9-1-1
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Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
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Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri