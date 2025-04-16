Киев
Жгут-турникет кровоостанавливающий (Tourniquet upper and lower extremities)

Жгут-турникет кровоостанавливающий (Tourniquet upper and lower extremities)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 28 аптеках в Кривой Рог
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 60-Г
12.8 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
863,53 грн
В городах рядом
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 32
128.7 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
757,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 20/10
129.1 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
757,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 69
135.8 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
757,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Квитки Цисык, 9-А
142.9 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
865,55 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Первомайск, ул. Корабельная, 21-Б
186.8 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
868,55 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Семеновка, ул. Шевченко Тараса, 78
187.6 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
863,54 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Миргород, ул. Гоголя, 72
228.9 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
757,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
231.3 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
757,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Лозовая, ул. Соборная, 13
242.2 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
867,19 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 73
246.3 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
617,80 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
259.9 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
637,00 грн
Аптека enter
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
263.0 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
626,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Круглосуточно
Одесса, просп. Свободы, 88
266.7 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
619,30 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Черноморск, просп. Мира, 31-Д
273.1 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
611,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Университетская, 33
310.8 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
864,58 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 64
314.4 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
868,53 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 18:30
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-Г
315.8 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
864,48 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
317.6 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
757,60 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Юбилейный, 63-Д
317.6 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
869,50 грн
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