Жгут-турникет кровоостанавливающий (Tourniquet upper and lower extremities)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
5.2 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-Г
5.2 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 63-Д
7.5 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
8.1 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Лозовая, ул. Соборная, 13
122.6 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 38
142.9 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Квитки Цисык, 9-А
185.0 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Миргород, ул. Гоголя, 72
188.4 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 53 мин
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
189.7 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Семеновка, ул. Шевченко Тараса, 78
223.6 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 69
223.9 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 32
228.6 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 20/10
228.8 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 60-Г
299.2 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
400.6 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
690,00
Экономия при брони: -142,15 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
401.4 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
670,00
Экономия при брони: -140,78 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
408.1 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
669,30
Экономия при брони: -143,76 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Маккейна Джона, 35-А
408.8 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
692,00
Экономия при брони: -148,67 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
410.9 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
725,00
Экономия при брони: -154,02 грн