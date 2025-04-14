Жгут-турникет кровоостанавливающий (Tourniquet upper and lower extremities)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках в Днепр
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Квитки Цисык, 9-А
10.8 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Лозовая, ул. Соборная, 13
110.1 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 60-Г
120.4 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 21 мин
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 32
131.3 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
Мед-сервис
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 20/10
132.0 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
Мед-сервис
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 69
133.6 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Семеновка, ул. Шевченко Тараса, 78
179.8 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 21 мин
Харьков, ул. Университетская, 33
193.0 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
Мед-сервис
Миргород, ул. Гоголя, 72
193.3 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
Мед-сервис
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
196.1 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
Аптека 9-1-1
Харьков, просп. Науки, 64
197.4 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
198.1 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 21 мин
Харьков, просп. Юбилейный, 63-Д
198.3 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-Г
198.6 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
Мед-сервис
Сумы, ул. Харьковская, 38
271.3 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
Аптека оптовых цен
Первомайск, ул. Корабельная, 21-Б
305.1 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 73
377.6 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
379.1 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
690,00
Экономия при брони: -142,15 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
379.9 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
670,00
Экономия при брони: -140,78 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Маккейна Джона, 35-А
386.6 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
692,00
Экономия при брони: -148,67 грн