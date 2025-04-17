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Жгут-турникет кровоостанавливающий (Tourniquet upper and lower extremities)
Жгут-турникет кровоостанавливающий (Tourniquet upper and lower extremities)
Чернигов
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
128.7 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
669,30
Экономия при брони:
-143,76 грн
525,54
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
128.8 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
725,00
Экономия при брони:
-154,02 грн
570,98
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
129.0 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
670,00
Экономия при брони:
-140,78 грн
529,22
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
129.0 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
690,00
Экономия при брони:
-142,15 грн
547,85
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Маккейна Джона, 35-А
130.8 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
692,00
Экономия при брони:
-148,67 грн
543,33
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется через 47 мин
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
233.7 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
726,00
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Миргород, ул. Гоголя, 72
236.4 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
726,00
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Семеновка, ул. Шевченко Тараса, 78
251.2 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
863,54
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 38
254.7 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
757,60
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 69
304.6 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
726,00
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Клесов, ул. Центральная, 4-А
305.6 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
726,10
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 20/10
309.3 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
726,00
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 32
309.9 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
726,00
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Костополь, ул. Руданского Степана, 2
344.0 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий "СИЧ" №1
Сич Украина
732,40
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Ровно, ул. Соборная, 336
366.6 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
867,24
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
382.9 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
868,53
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Корабельная, 21-Б
384.2 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
868,55
грн
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Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-Г
384.3 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
864,48
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
386.0 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
864,58
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 63-Д
393.1 км
Жгут-турникет кровоостанавливающий FR19 №1
Fora Grup Savunma Teknolojileri
869,50
грн
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