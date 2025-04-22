Киев
Иппликатор игольчатый Активен (Needle ipplator Activen)

Иппликатор игольчатый Активен (Needle ipplator Activen)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 9 аптеках в Киев
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
5.0 км
ИППЛИКАТОР ИГОЛЬЧАТЫЙ "АКТИВЕН" на ткани №63
Мандрыченко Сергей Витальевич
232,20
Экономия при брони: -71,31 грн
160,89 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-А
7.2 км
ИППЛИКАТОР ИГОЛЬЧАТЫЙ "АКТИВЕН" на ткани №63
Мандрыченко Сергей Витальевич
228,60
Экономия при брони: -57,93 грн
170,67 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
7.7 км
ИППЛИКАТОР ИГОЛЬЧАТЫЙ "АКТИВЕН" на ткани №63
Мандрыченко Сергей Витальевич
230,30
Экономия при брони: -58,37 грн
171,93 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
9.6 км
ИППЛИКАТОР ИГОЛЬЧАТЫЙ "АКТИВЕН" на ткани №63
Мандрыченко Сергей Витальевич
230,30
Экономия при брони: -58,37 грн
171,93 грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Березно, ул. Андреевская, 48
273.0 км
ИППЛИКАТОР ИГОЛЬЧАТЫЙ "АКТИВЕН" на ткани №1
Мандрыченко Сергей Витальевич
331,60 грн
Ровнолики
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, ул. Бандеры Степана, 57
301.2 км
ИППЛИКАТОР ИГОЛЬЧАТЫЙ "АКТИВЕН" на ткани №1
Мандрыченко Сергей Витальевич
323,50 грн
Ровнолики
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, ул. Соборная, 57
302.7 км
ИППЛИКАТОР ИГОЛЬЧАТЫЙ "АКТИВЕН" на ткани №1
Мандрыченко Сергей Витальевич
339,70 грн
Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 18
338.7 км
ИППЛИКАТОР ИГОЛЬЧАТЫЙ "АКТИВЕН" на ткани №1
Мандрыченко Сергей Витальевич
498,00 грн
Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, просп. Возрождения, 13
364.7 км
ИППЛИКАТОР ИГОЛЬЧАТЫЙ "АКТИВЕН" на ткани №1
Мандрыченко Сергей Витальевич
379,60 грн
Волыньфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Камень-Каширский, ул. Шевченко, 9-И
410.3 км
ИППЛИКАТОР ИГОЛЬЧАТЫЙ "АКТИВЕН" на ткани №1
Мандрыченко Сергей Витальевич
456,80 грн
Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Ковель, бульв. Леси Украинки, 1
416.9 км
ИППЛИКАТОР ИГОЛЬЧАТЫЙ "АКТИВЕН" на ткани №1
Мандрыченко Сергей Витальевич
345,40 грн
Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Нововолынск, просп. Победы, 1
449.8 км
ИППЛИКАТОР ИГОЛЬЧАТЫЙ "АКТИВЕН" на ткани №1
Мандрыченко Сергей Витальевич
379,60 грн
Волыньфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Нововолынск, просп. Дружбы, 10
450.0 км
ИППЛИКАТОР ИГОЛЬЧАТЫЙ "АКТИВЕН" на ткани №1
Мандрыченко Сергей Витальевич
339,70 грн
Эко аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Стрый, ул. Шевченко Тараса, 53/1
496.6 км
ИППЛИКАТОР ИГОЛЬЧАТЫЙ "АКТИВЕН" на ткани №1
Мандрыченко Сергей Витальевич
334,40 грн
Эко аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Самбор, ул. Валовая, 56-А
533.7 км
ИППЛИКАТОР ИГОЛЬЧАТЫЙ "АКТИВЕН" на ткани №1
Мандрыченко Сергей Витальевич
345,40 грн
ИППЛИКАТОР ИГОЛЬЧАТЫЙ "АКТИВЕН" на ткани №1
Мандрыченко Сергей Витальевич
453,10 грн
Селена-фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Гора, ул. Центральная, 7
25.5 км
ИППЛИКАТОР ИГОЛЬЧАТЫЙ "АКТИВЕН" на ткани №144
Мандрыченко Сергей Витальевич
Ирфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Коростышев, ул. Шевченко, 40
104.8 км
ИППЛИКАТОР ИГОЛЬЧАТЫЙ "АКТИВЕН" на ткани №63
Мандрыченко Сергей Витальевич
ИППЛИКАТОР ИГОЛЬЧАТЫЙ "АКТИВЕН" на ткани №210
Мандрыченко Сергей Витальевич
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