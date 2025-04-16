Киев
Глюкометр Файнтест ауто-кодинг премиум (Glucometer Finetest auto-coding premium)

Глюкометр Файнтест ауто-кодинг премиум (Glucometer Finetest auto-coding premium)

Запорожье (адрес не указан)
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
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435.8 км
СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ IGM-0017B FINETEST AUTO-CODING PREMIUM №1
OSANG Healthcare
623,00
Экономия при брони: -12,46 грн
610,54 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 36
439.7 км
СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ IGM-0017B FINETEST AUTO-CODING PREMIUM №1
OSANG Healthcare
870,00
Экономия при брони: -201,46 грн
668,54 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 65
450.1 км
СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ IGM-0017B FINETEST AUTO-CODING PREMIUM №1
OSANG Healthcare
870,00
Экономия при брони: -201,50 грн
668,50 грн
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