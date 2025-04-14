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Глюкометр Файнтест ауто-кодинг премиум (Glucometer Finetest auto-coding premium)
Глюкометр Файнтест ауто-кодинг премиум (Glucometer Finetest auto-coding premium)
Харьков
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Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
402.1 км
СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ IGM-0017B FINETEST AUTO-CODING PREMIUM №1
OSANG Healthcare
623,00
Экономия при брони:
-12,46 грн
610,54
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 36
404.1 км
СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ IGM-0017B FINETEST AUTO-CODING PREMIUM №1
OSANG Healthcare
870,00
Экономия при брони:
-201,46 грн
668,54
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 65
411.6 км
СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ IGM-0017B FINETEST AUTO-CODING PREMIUM №1
OSANG Healthcare
870,00
Экономия при брони:
-201,50 грн
668,50
грн
Забронировать
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