Киев
Глюкометр Файнтест ауто-кодинг премиум (Glucometer Finetest auto-coding premium)

Глюкометр Файнтест ауто-кодинг премиум (Glucometer Finetest auto-coding premium)

Чернигов (адрес не указан)
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Фармация
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120.8 км
СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ IGM-0017B FINETEST AUTO-CODING PREMIUM №1
OSANG Healthcare
870,00
Экономия при брони: -201,50 грн
668,50 грн
Фармация
Закрыто
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125.4 км
СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ IGM-0017B FINETEST AUTO-CODING PREMIUM №1
OSANG Healthcare
870,00
Экономия при брони: -201,46 грн
668,54 грн
Свк фарм
Закрыто
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Киев, ул. Драгоманова, 6/1
128.7 км
СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ IGM-0017B FINETEST AUTO-CODING PREMIUM №1
OSANG Healthcare
623,00
Экономия при брони: -12,46 грн
610,54 грн
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