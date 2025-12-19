Киев
Канюля внутривенная МП Медпласт профлон (Intravenous cannula MP Medplast proflon)
Канюля внутривенная МП Медпласт профлон (Intravenous cannula MP Medplast proflon)
Николаев
(адрес не указан)
Доступно в 74 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,29
Экономия при брони:
-0,95 грн
22,34
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,29
Экономия при брони:
-0,95 грн
22,34
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
18,56
Экономия при брони:
-0,87 грн
17,69
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,55
Экономия при брони:
-1,21 грн
22,34
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
26,24
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
iLife Medical Devices
26,93
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Саксаганского Панаса, 39/7
3.2 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
21,62
Экономия при брони:
-1,27 грн
20,35
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
21,62
Экономия при брони:
-1,27 грн
20,35
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
13,74
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
iLife Medical Devices
26,93
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
iLife Medical Devices
26,93
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
18,77
Экономия при брони:
-1,08 грн
17,69
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
18,95
Экономия при брони:
-1,09 грн
17,86
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
18,92
Экономия при брони:
-1,23 грн
17,69
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
24,18
Экономия при брони:
-1,69 грн
22,49
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
14,22
Экономия при брони:
-2,92 грн
11,30
грн
Забронировать
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
18,52
Экономия при брони:
-0,83 грн
17,69
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,51
Экономия при брони:
-1,17 грн
22,34
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
iLife Medical Devices
33,80
Экономия при брони:
-12,42 грн
21,38
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
33,50
Экономия при брони:
-12,12 грн
21,38
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
iLife Medical Devices
21,00
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
iLife Medical Devices
30,00
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
30,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
18,57
Экономия при брони:
-0,88 грн
17,69
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
18,57
Экономия при брони:
-0,88 грн
17,69
грн
Забронировать
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
18,80
Экономия при брони:
-1,11 грн
17,69
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
18,24
Экономия при брони:
-0,55 грн
17,69
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
18,24
Экономия при брони:
-0,55 грн
17,69
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
15,80
Экономия при брони:
-4,50 грн
11,30
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
18,37
Экономия при брони:
-0,68 грн
17,69
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,32
Экономия при брони:
-0,98 грн
22,34
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
19,16
Экономия при брони:
-1,13 грн
18,03
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,86
Экономия при брони:
-1,52 грн
22,34
грн
Забронировать
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
18,53
Экономия при брони:
-0,84 грн
17,69
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,51
Экономия при брони:
-1,17 грн
22,34
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
15,80
Экономия при брони:
-4,50 грн
11,30
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
18,27
Экономия при брони:
-0,58 грн
17,69
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
18,27
Экономия при брони:
-0,58 грн
17,69
грн
Забронировать
