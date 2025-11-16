Киев
Канюля внутривенная МП Медпласт профлон (Intravenous cannula MP Medplast proflon)

Львив (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках в Львив
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
iLife Medical Devices
24,15 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
25,05 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
iLife Medical Devices
25,54 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,46
Экономия при брони: -1,12 грн
22,34 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,46
Экономия при брони: -1,12 грн
22,34 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
iLife Medical Devices
20,30
Экономия при брони: -7,10 грн
13,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
25,05 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
iLife Medical Devices
25,54 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,82
Экономия при брони: -1,63 грн
22,19 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,98
Экономия при брони: -1,64 грн
22,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,17
Экономия при брони: -0,98 грн
22,19 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,33
Экономия при брони: -0,99 грн
22,34 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
12,64
Экономия при брони: -2,34 грн
10,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,66 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
iLife Medical Devices
24,15 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
iLife Medical Devices
25,54 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
15,80
Экономия при брони: -5,50 грн
10,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,73
Экономия при брони: -1,54 грн
22,19 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,89
Экономия при брони: -1,55 грн
22,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
15,80
Экономия при брони: -5,50 грн
10,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
15,80
Экономия при брони: -5,50 грн
10,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Князя Романа, 26
1.1 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
19,95
Экономия при брони: -1,15 грн
18,80 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,83
Экономия при брони: -1,49 грн
22,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
19,27
Экономия при брони: -1,24 грн
18,03 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
21,27
Экономия при брони: -1,47 грн
19,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 12
1.1 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
25,05 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
iLife Medical Devices
25,54 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
iLife Medical Devices
25,54 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
15,80
Экономия при брони: -5,50 грн
10,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
25,05 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
iLife Medical Devices
25,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
22,97
Экономия при брони: -1,48 грн
21,49 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,87
Экономия при брони: -1,53 грн
22,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
15,80
Экономия при брони: -5,50 грн
10,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Бортнянского, 28
1.3 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
15,80
Экономия при брони: -5,50 грн
10,30 грн
