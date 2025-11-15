Киев
Канюля внутривенная МП Медпласт профлон (Intravenous cannula MP Medplast proflon)

Доступно в 424 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
25,05 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
25,05 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
iLife Medical Devices
25,54 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
iLife Medical Devices
25,54 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 17 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,66 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
25,05 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
iLife Medical Devices
25,54 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
15,80
Экономия при брони: -5,50 грн
10,30 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
iLife Medical Devices
20,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 17 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
25,05 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
25,05 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
iLife Medical Devices
25,54 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
iLife Medical Devices
25,54 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,30
Экономия при брони: -0,96 грн
22,34 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,30
Экономия при брони: -0,96 грн
22,34 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 17 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
25,05 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
25,05 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
iLife Medical Devices
25,54 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
iLife Medical Devices
25,54 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,66
Экономия при брони: -1,47 грн
22,19 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,66
Экономия при брони: -1,47 грн
22,19 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 17 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,66 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
iLife Medical Devices
24,15 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
iLife Medical Devices
25,84 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 17 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,70 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
25,05 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
iLife Medical Devices
25,54 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
iLife Medical Devices
25,54 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,34
Экономия при брони: -1,15 грн
22,19 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,34
Экономия при брони: -1,15 грн
22,19 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
22,60
Экономия при брони: -0,96 грн
21,64 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,49
Экономия при брони: -1,00 грн
22,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,09
Экономия при брони: -0,90 грн
22,19 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,09
Экономия при брони: -0,90 грн
22,19 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 17 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,66 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
25,05 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
iLife Medical Devices
25,54 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
iLife Medical Devices
25,54 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 17 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,66 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
iLife Medical Devices
24,14 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
iLife Medical Devices
24,15 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
25,05 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,86
Экономия при брони: -1,52 грн
22,34 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
24,02
Экономия при брони: -1,53 грн
22,49 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
24,02
Экономия при брони: -1,68 грн
22,34 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
24,18
Экономия при брони: -1,69 грн
22,49 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 17 мин
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
iLife Medical Devices
24,14 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
25,05 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
25,05 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
iLife Medical Devices
25,54 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 17 мин
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
iLife Medical Devices
24,15 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
25,05 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
25,05 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
iLife Medical Devices
25,54 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 17 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,66 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,70 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
iLife Medical Devices
24,15 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
iLife Medical Devices
25,54 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,64
Экономия при брони: -1,45 грн
22,19 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,96
Экономия при брони: -1,47 грн
22,49 грн
