Киев
Канюля внутривенная МП Медпласт профлон (Intravenous cannula MP Medplast proflon)

Канюля внутривенная МП Медпласт профлон (Intravenous cannula MP Medplast proflon)

Харьков (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 102 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,66 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
iLife Medical Devices
24,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
18,89
Экономия при брони: -0,86 грн
18,03 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,36
Экономия при брони: -1,17 грн
22,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,78
Экономия при брони: -1,44 грн
22,34 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,94
Экономия при брони: -1,45 грн
22,49 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
iLife Medical Devices
20,30
Экономия при брони: -6,70 грн
13,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
19,01
Экономия при брони: -0,98 грн
18,03 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,52
Экономия при брони: -1,33 грн
22,19 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,20
Экономия при брони: -0,86 грн
22,34 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,20
Экономия при брони: -0,86 грн
22,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,49
Экономия при брони: -1,15 грн
22,34 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,65
Экономия при брони: -1,16 грн
22,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
19,47
Экономия при брони: -1,15 грн
18,32 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,70
Экономия при брони: -1,51 грн
22,19 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,72
Экономия при брони: -1,53 грн
22,19 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
24,04
Экономия при брони: -1,55 грн
22,49 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,50
Экономия при брони: -1,31 грн
22,19 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,65
Экономия при брони: -1,31 грн
22,34 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
iLife Medical Devices
24,14 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
25,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,73
Экономия при брони: -1,39 грн
22,34 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,89
Экономия при брони: -1,40 грн
22,49 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,66 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,70 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
iLife Medical Devices
24,15 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
iLife Medical Devices
25,54 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
19,28
Экономия при брони: -1,25 грн
18,03 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
24,17
Экономия при брони: -1,68 грн
22,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
19,05
Экономия при брони: -1,02 грн
18,03 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
19,05
Экономия при брони: -1,02 грн
18,03 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
18,94
Экономия при брони: -0,91 грн
18,03 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,58
Экономия при брони: -1,24 грн
22,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
22,41
Экономия при брони: -0,92 грн
21,49 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,87
Экономия при брони: -0,98 грн
22,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
19,05
Экономия при брони: -1,02 грн
18,03 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,71
Экономия при брони: -1,37 грн
22,34 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,07
Экономия при брони: -0,88 грн
22,19 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,22
Экономия при брони: -0,88 грн
22,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,64
Экономия при брони: -1,15 грн
22,49 грн
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,64
Экономия при брони: -1,15 грн
22,49 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное