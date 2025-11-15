Киев
О товаре
Цены
Канюля внутривенная МП Медпласт профлон (Intravenous cannula MP Medplast proflon)
Канюля внутривенная МП Медпласт профлон (Intravenous cannula MP Medplast proflon)
Харьков
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 102 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,66
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
iLife Medical Devices
24,14
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
18,89
Экономия при брони:
-0,86 грн
18,03
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,36
Экономия при брони:
-1,17 грн
22,19
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,78
Экономия при брони:
-1,44 грн
22,34
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,94
Экономия при брони:
-1,45 грн
22,49
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
iLife Medical Devices
20,30
Экономия при брони:
-6,70 грн
13,60
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
19,01
Экономия при брони:
-0,98 грн
18,03
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,52
Экономия при брони:
-1,33 грн
22,19
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,20
Экономия при брони:
-0,86 грн
22,34
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,20
Экономия при брони:
-0,86 грн
22,34
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,49
Экономия при брони:
-1,15 грн
22,34
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,65
Экономия при брони:
-1,16 грн
22,49
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
19,47
Экономия при брони:
-1,15 грн
18,32
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,70
Экономия при брони:
-1,51 грн
22,19
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,72
Экономия при брони:
-1,53 грн
22,19
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
24,04
Экономия при брони:
-1,55 грн
22,49
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,50
Экономия при брони:
-1,31 грн
22,19
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,65
Экономия при брони:
-1,31 грн
22,34
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
iLife Medical Devices
24,14
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
25,05
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,73
Экономия при брони:
-1,39 грн
22,34
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,89
Экономия при брони:
-1,40 грн
22,49
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,66
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,70
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
iLife Medical Devices
24,15
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
iLife Medical Devices
25,54
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
19,28
Экономия при брони:
-1,25 грн
18,03
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
24,17
Экономия при брони:
-1,68 грн
22,49
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
19,05
Экономия при брони:
-1,02 грн
18,03
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
19,05
Экономия при брони:
-1,02 грн
18,03
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
18,94
Экономия при брони:
-0,91 грн
18,03
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,58
Экономия при брони:
-1,24 грн
22,34
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
22,41
Экономия при брони:
-0,92 грн
21,49
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,87
Экономия при брони:
-0,98 грн
22,89
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
19,05
Экономия при брони:
-1,02 грн
18,03
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,71
Экономия при брони:
-1,37 грн
22,34
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,07
Экономия при брони:
-0,88 грн
22,19
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,22
Экономия при брони:
-0,88 грн
22,34
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,64
Экономия при брони:
-1,15 грн
22,49
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,64
Экономия при брони:
-1,15 грн
22,49
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню