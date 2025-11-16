Киев
О товаре
Цены
Канюля внутривенная МП Медпласт профлон (Intravenous cannula MP Medplast proflon)
Канюля внутривенная МП Медпласт профлон (Intravenous cannula MP Medplast proflon)
Днепр
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 133 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,67
Экономия при брони:
-1,48 грн
22,19
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,83
Экономия при брони:
-1,49 грн
22,34
грн
Забронировать
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,94
Экономия при брони:
-1,60 грн
22,34
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
24,10
Экономия при брони:
-1,61 грн
22,49
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,75
Экономия при брони:
-1,41 грн
22,34
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,75
Экономия при брони:
-1,41 грн
22,34
грн
Забронировать
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,15
Экономия при брони:
-0,96 грн
22,19
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,15
Экономия при брони:
-0,96 грн
22,19
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,10
Экономия при брони:
-0,91 грн
22,19
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,25
Экономия при брони:
-0,91 грн
22,34
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
22,82
Экономия при брони:
-1,18 грн
21,64
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,55
Экономия при брони:
-1,21 грн
22,34
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,66
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
iLife Medical Devices
25,54
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,80
Экономия при брони:
-1,31 грн
22,49
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,80
Экономия при брони:
-1,31 грн
22,49
грн
Забронировать
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,03
Экономия при брони:
-0,84 грн
22,19
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,19
Экономия при брони:
-0,85 грн
22,34
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
18,97
Экономия при брони:
-0,65 грн
18,32
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
22,21
Экономия при брони:
-0,87 грн
21,34
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,58
Экономия при брони:
-1,39 грн
22,19
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,74
Экономия при брони:
-1,40 грн
22,34
грн
Забронировать
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
18,88
Экономия при брони:
-0,85 грн
18,03
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,51
Экономия при брони:
-1,17 грн
22,34
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
19,27
Экономия при брони:
-1,24 грн
18,03
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
19,27
Экономия при брони:
-1,24 грн
18,03
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
20,62
Экономия при брони:
-0,80 грн
19,82
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
20,62
Экономия при брони:
-0,80 грн
19,82
грн
Забронировать
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
17,98
Экономия при брони:
-1,13 грн
16,85
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,79
Экономия при брони:
-1,60 грн
22,19
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,76
Экономия при брони:
-1,27 грн
22,49
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
20,33
Экономия при брони:
-1,13 грн
19,20
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
20,33
Экономия при брони:
-1,13 грн
19,20
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,42
Экономия при брони:
-1,23 грн
22,19
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,73
Экономия при брони:
-1,24 грн
22,49
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Мониторная, 2
4.2 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
25,05
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,08
Экономия при брони:
-1,44 грн
21,64
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню